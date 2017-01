Амбасадата на САД ги предупреди своите вработени да ја избегуваат зоната околу Владата поради можни инциденти

Очевидци за Либертас велат дека пред владата на Илинденска број два од 19 часот има распоредено специјални полициски единици.

Сепак, и покрај засиленото полициско присуство, македонското Министерство за внатрешни работи не ги информира своите граѓани каква опасност од инциденти е можна на булеварот Илинденска.

Во меѓувреме, Американската амбасада во Скопје испратила меил до вработените во амбасадата и американските државјани во Македонија преку кој ги предупредува вечерва да ја избегнуваат зоната околу Владата поради можни инциденти.

Амбасадата за можните инциденти била предупредена од Министерството за внатрешни работи.

Содржината на меилот е следната:

Emergency Message for U.S. Citizens: Avoid Government Building on Ilinden Boulevard The U.S. Embassy in Skopje, Macedonia warns all U.S. citizens to avoid the vicinity of the Government Building on Ilinden Boulevard. The Macedonian Ministry of Interior warned the Embassy of the potential for a security incident in that area.